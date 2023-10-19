«На корпоративе скажите тост»: выяснилось, как побороть страх публичных выступлений

Многие из нас сталкиваются с публичными выступлениями по работе или учебе. Подготовиться к ним бывает крайне сложно: нужно не только подготовить речь, отрепетировать, но и справиться с волнением перед встречей с публикой.

Ведущая мероприятий Ольга Оркина рассказала, как побороть страх публичных выступлений.

Откуда берется

По словам ведущей, страх — это нормальное чувство.

«Совсем избавиться от него невозможно, потому что он происходит естественно. А вот снизить его благодаря определенным техникам — можно и нужно. Главное, что важно учесть, — это опыт публичных выступлений», — пояснила Оркина.

Она считает, что уровень страха снижается только благодаря многочисленным выступлениям.

«Иногда страх пропадает при грамотной постановке целей выступления, когда мы понимаем, что оно дает, куда нас приведет. В таком случае мотивация пересиливает страх», — отметила собеседница издания.

Но также важно снизить уровень стресса в моменте. По мнению Оркиной, это можно сделать с помощью дыхательных и физических упражнений.

Как преодолеть

Для борьбы с неожиданным страхом ведущая советует три важные техники.

Фото: [ freepik.com ]

«Во-первых, выступайте всегда и везде. Ведь выступать можно не только на сцене. Иногда даже просто высказав свое мнение или поделившись идеей в разговоре с родными, близкими и коллегами, мы набираемся смелости», — заметила Оркина.

Во-вторых, следует чаще заводить новые знакомства. Особенно хорошо идти на контакт первым, задавайте людям вопросы об их работе и интересах.

«В-третьих, будьте активнее на работе: высказывайтесь на конференциях, выступите с докладом. В общих чатах записывайте видео. А в неформальной рабочей обстановке, например, на корпоративе, скажите тост или пожелайте что-нибудь коллегам», — порекомендовала собеседница.

Оркина также добавила, что многие творческие люди борются со страхом публичных выступлений радикально: поют у метро, читают стихотворения на площади. Но если вы к такому не готовы, можно просто поспрашивать, как куда-нибудь пройти, у прохожих.

Ранее мы писали о том, как побороть вспышки агрессии.