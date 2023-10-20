«Натуральное снотворное»: как справиться с бессонницей без лекарств

Уже давно известно, что подбор питания существенно влияет на здоровье человека и его жизнь. Как оказалось, даже с бессонницей можно справиться, добавив в рацион нужные продукты.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова рассказала, какие овощи и фрукты способны улучшить качество сна.

«Существует несколько продуктов, это буквально натуральное снотворное или природное успокоительное — так их можно назвать. Например, тыква, которая богата триптофаном. Она помогает регулировать сон и настроение», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, добавила собеседница, при бессоннице пригодится черешня, содержащая мелатонин. Ее употребление помогает регулировать цикл сна и бодрствования. Бананы же содержат магний и витамин B6, который способствует расслаблению и улучшению качества сна.

«Грейпфрут обладает успокаивающими свойствами и может улучшить качество сна. Аналогичным действием обладает и спаржа», — отметила Кондаурова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лаванда тоже имеет успокаивающие свойства и помогает расслабиться, уснуть быстрее и легче, продолжила эксперт. Масло растения, объяснила диетолог, можно добавить в ванную или залить в ароматическую лампу.

Ранее мы называли продукты, усиливающие бессонницу.