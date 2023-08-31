Перегруз или пожар: какую бытовую технику нельзя включать в удлинитель

Ежедневно используя массу бытовых приборов, можно привыкнуть в один момент забыть о безопасности. Оказывается, есть определенные приборы, которые нельзя включать в удлинитель. Расскажем о некоторых из них, чтобы предотвратить потенциальные проблемы.

Использование электрических обогревателей, подключенных к удлинителю, может вызвать перегрузку электрической сети и возгорание. Эти приборы требуют прямого подключения к розетке, чтобы избежать опасных ситуаций.

«Гладильные утюги мы используем гораздо реже, и здесь тоже стоит отказаться от удлинителя. Утюги потребляют очень много энергии, а потому лучше не рисковать и заранее подумать о безопасности», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» электрик Георгий Кутинов.

Если в вашем доме установлен кондиционер, то он обязательно должен быть подключен прямо в розетку. Тем более если кондиционер недорогой. Эксперты советуют вовсе использовать отдельную линию для столь энергозатратного прибора.

На кухне тоже есть риски, причем очень большие. Они исходят от кофемашины и микроволновки. Лучше потратить больше денег и установить прямые розетки на стене, чтобы включать туда эти приборы. Иначе рискуете вызвать пожар.

«В любом случае у каждого бытового прибора есть инструкция, которую надо читать перед первым использованием. Там все подробно указано, и как правило, большинство производителей рекомендуют не использовать удлинитель», — заключил эксперт.

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