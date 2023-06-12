Не храните так продукты: разбираемся, как пользоваться холодильником, чтобы ничего не портилось

На первый взгляд пользоваться холодильником проще простого. Нужно просто класть туда продукты, а затем доставать их оттуда. Но на деле все немного сложнее. Продукты часто портятся именно из-за неправильного хранения.

Более того, если вовремя не чистить холодильник, это может даже привести к поломкам. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и не выкидывать испорченную еду, помните об этих простых правилах.

«Холодильник нельзя перегружать. Если полки будут заполнены полностью, а морозильник забит до отказа, это может привести к неравномерному распределению холода. Продукты будут портиться, влажность увеличится, бактерии будут активнее размножаться, может даже появится плесень», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Кроме того, важно постоянно протирать дверцы и полки, чтобы избежать распространения бактерий и не позволять грязи въедаться в поверхность. А несколько раз в год проводите капитальную уборку в холодильнике. И не забывайте очищать холодильник и снаружи. На задней стенке обычно расположен змеевик. Если он будет сильно запылен, то это может привести к увлечению потребления энергии и даже к поломках.

«Также важно правильно хранить продукты. Не забывайте, что на двери температура выше, а потому хранить там молока и яйца — не лучшая идея. Все скоропортящиеся продукты лучше ставить на полку, которая находится на уровне ваших глаз. Так вы не забудите про открытый сок или йогурт», - уточняет эксперт.

Кроме того, не стоит хранить продукты в пакетах. Перекладывайте их в контейнеры, лучше всего в стеклянные. Держите мясо, овощи и фрукты на разных полках. И поставьте стакан с содой, чтобы она впитывала неприятные запахи.

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