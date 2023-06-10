Не нужно пить два литра воды и голодать вечером: разбираемся, какие полезны привычки на самом деле вредны

Здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью жизни человека. Однако частично отношение к ЗОЖ может быть построено на стереотипах и заблуждениях. А это в свою очередь часто приводит к противоположенному результату — проблемам со здоровьем.

В частности врачи не разделяют рекомендацию о том, что есть после шести вечера вредно. Ведь перерыв в приеме пищи более 12-14 часов приравнивается к голоданию, также это провоцирует застою желчи и образованию камней. Поэтому не следует придерживаться этого правила, а за 1-2 часа до сна перекусить овощным салатом или кисломолочными продуктами.

«Популярное правило выпивать два литра воды в сутки тоже не совсем верное. Все-таки рассчитывать норму нужно индивидуально из расчета 30 мл на 1 килограмм веса. Сюда входит вода, соки, кофе, чай и даже супы. Стоит помнить, что переизбыток жидкости, как и недостаток, может привести к отекам и плохо сказаться на почках», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Марина Кудашева.

Еще здоровый образ жизни не должен сопровождаться чрезмерными физическими нагрузками. Переизбыток спорта может навредить иммунитету, суставам и мышечной ткани. Для поддержки здоровья и хорошего самочувствия достаточно умеренная, но регулярная активность.

«Также часто люди могут списать некоторые проблемы в здоровье на недостаток витаминов и начинают принимать БАДы, а они далеко нужны не всем. Витамины нужно подбирать индивидуально и с учетом мнения врача», - заключила эксперт.

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