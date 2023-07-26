Не общайтесь с неприятными людьми и следите за осанкой: какие секреты молодости многие зря игнорируют

Чтобы выглядеть привлекательно в любом возрасте, не нужно выполнять какие-либо сложные действия. Достаточно знать несколько секретов, которые помогут без труда поддерживать кожу ровной, волосы гладкими, а фигуру утонченной.

«С каждым годом организм замедляет свои процессы, поэтому с возрастом необходимо пересмотреть привычки в питании. Добавить в рацион больше рыбы, овощей и фруктов. Омега-3 поможет с выработкой кожного сала, а фруктоза и витамины станут отличными помощниками для поддержания водного баланса», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

А врач-остеопат Иван Игнатьев напомнил, что сидячий образ жизни ухудшает состояние всего организма, в том числе влияет на осанку. Кожа с годами становится тяжелее, мышцы от сидячего образа жизни слабеют и «сползают» вместе с кожей, образуя складки и морщины. Поэтому чем больше активности, тем лучше внешний вид. Кстати, от сутулости напрямую зависит появление морщин на шее и в зоне декольте.

Контрастный душ, медитация, замедленное дыхание – отличный способ борьбы со стрессом, который также оказывает влияние на внешний вид. Перед сном стоит исключить гаджеты и не планировать различные неприятные занятия.

«Например, телефонный разговор с не слишком приятным человеком точно не пойдет на пользу. Лучше всего придумать веселое и расслабляющее занятие, даже если вы просто будете лопать воздушно-пузырчатую пленку», – уверена психолог Екатерина Горькова.

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