Не общайтесь с неприятными людьми и следите за осанкой: какие секреты молодости многие зря игнорируют
Подмосковные эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы продлить себе молодость
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Чтобы выглядеть привлекательно в любом возрасте, не нужно выполнять какие-либо сложные действия. Достаточно знать несколько секретов, которые помогут без труда поддерживать кожу ровной, волосы гладкими, а фигуру утонченной.
«С каждым годом организм замедляет свои процессы, поэтому с возрастом необходимо пересмотреть привычки в питании. Добавить в рацион больше рыбы, овощей и фруктов. Омега-3 поможет с выработкой кожного сала, а фруктоза и витамины станут отличными помощниками для поддержания водного баланса», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.
А врач-остеопат Иван Игнатьев напомнил, что сидячий образ жизни ухудшает состояние всего организма, в том числе влияет на осанку. Кожа с годами становится тяжелее, мышцы от сидячего образа жизни слабеют и «сползают» вместе с кожей, образуя складки и морщины. Поэтому чем больше активности, тем лучше внешний вид. Кстати, от сутулости напрямую зависит появление морщин на шее и в зоне декольте.
Контрастный душ, медитация, замедленное дыхание – отличный способ борьбы со стрессом, который также оказывает влияние на внешний вид. Перед сном стоит исключить гаджеты и не планировать различные неприятные занятия.
«Например, телефонный разговор с не слишком приятным человеком точно не пойдет на пользу. Лучше всего придумать веселое и расслабляющее занятие, даже если вы просто будете лопать воздушно-пузырчатую пленку», – уверена психолог Екатерина Горькова.
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