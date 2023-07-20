Не покупайте, если не планировали: как не разориться на одежде по скидкам

Летом бренды одежды то и дело устраивают распродажи. На первый взгляд, это выгодно, но часто мы тратим лишнее и получаем одежду, которая нам и не нужна особо. Разбираемся, как выгодно пользоваться летними скидками.

Первое правило — заведите себе список вещей, которые вам нужны и которые хочется. И обращайтесь к нему, сначала к первому пункту, а затем ко второму. Не стоит покупать что-то лишь потому, что цена привлекательная.

«Даже самая дешевая вещь будет бессмысленно дорогой, если не впишется в ваш гардероб и вообще не соответствует вашему стилю. Поэтому покупайте со скидкой только то, что купили бы и без нее», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Также на распродаже всегда можно покупать базовые вещи: белые футболки, классические брюки и пиджаки, качественные майки, водолазки. В общем все, что пригодится всегда. Кроме того, распродажа — это отличная возможность купить вещь любимого, но дорогого бренда.

«Летом на распродажах почти всегда предлагаются вещи из весенних коллекций, обязательно обратите внимание не теплый трикотаж, пальто, плащи. Эти вещи будут как раз кстати осенью», - акцентирует эксперт.

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