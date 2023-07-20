Трех цветов достаточно: какие ошибки делают женский образ непривлекательным для мужчин

Внешний вид – штука важная. На это обращают внимание практически все: от родственников до работодателей. А еще наряд помогает произвести впечатление на мужчин: как положительное, так и не очень.

Вопреки стереотипам мужчин вовсе не привлекают откровенные и яркие наряды. Не стремитесь к большому разнообразию цветов и излишнему оголению. Остановитесь на трех оттенках, например черные брюки, белая блуза и бежевые туфли. Этого достаточно.

«Слишком яркие вещи на каждый день неуместны, равно как и те, которые просвечивают. Короткие шорты также неуместны нигде кроме пляжа. Выбирайте однотонные шорты-бермуды. К ним подойдет простая белая рубашка или более эффектный топ», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Но главная ошибка — открытая обувь и неухоженные ноги. Это сочетание абсолютно недопустимо. Ведь мужчины всегда обращают внимание на женские ноги. Если нет уверенности, то лучше выбрать легкую, но закрытую обувь и одежду.

«Руки спрятать в перчатки не удастся, поэтому ногти всегда должны быть чистыми и аккуратными. А вот яркий и длинный маникюр скорее оттолкнет мужчину», – заключил эксперт.

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