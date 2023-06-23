Не протыкайте ее самостоятельно: разбираемся, как облегчить боль из-за водяной мозоли

Летом мы часто надеваем открытую обувь. Но давно неношеные, а тем более новые босоножки, сандалии и даже шлепанцы могут натереть стопу. Обычное повреждение кожи можно обработать и заклеить пластырем. А что делать с болезненной мозолью?

Водяные мозоли и выглядят пугающе, и болят неимоверно. Неудивительно, что многие готовы собраться с силами и проколоть мозоль — лишь бы быстрее прошла и не мешала. Но в домашних условиях такая процедура может обернуться серьезными проблемами. Вплоть до заражения крови.

«Если мозоль небольшая и не слишком вам мешает, то заклейте ее пластырем и не допускайте трения. Можно добавить немного заживляющей мази. Пока мозоль не заживет, придется выбирать максимально свободную и комфортную обувь», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Но если вам не повезло и вы натерли огромную мозоль, которая доставляет максимум мучений, то лучше всего обратиться к хирургу. Врач быстро и аккуратно разберется с этой проблемой в стерильных условиях, и вам не будет грозить сепсис.

«А если мозоль была проколота случайно, постарайтесь не допускать дальнейшего повреждения. Просто обработайте ранку перекисью водорода. Промокните бантом и наложите повязку с мазью с антибиотиком. Если под рукой лишь бактерицидный пластырь, то он тоже подойдет», - объясняет эксперт.

Главное - помните, что менять и пластырь, и повязку нужно каждые несколько часов, а ночью пусть стопа отдыхает от всего.

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