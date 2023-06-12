Не ставьте ведро под раковину: объясняем, как организовать место под кухонные отходы

Мусорное ведро используется в доме, чтобы сохранять чистоту и порядок и очень хочется сделать эту вещь удобной в использовании. Не всегда средства позволяют купить что-то автоматизированное, поэтому часто приходится улучшать то, что есть.

Обычно мусорное ведро размещают под раковиной, так как именно в этом шкафу много пустого пространства. Но не всегда удобно ведро оттуда доставать, чтобы поменять пакет или выкинуть что-то, особенно мокрыми руками.

«Поэтому ведро можно поставить на выдвигающийся механизм, который будет срабатывать при открывании дверцы. Можно подвесить ведро на дверцу шкафа, так оно не будет «убегать» вглубь ящика. А при необходимости упростить перемещение мусорной корзины по кухне помогут колесики», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Зоя Бирченко.

Их можно прикрутить на шурупы или купить уже готовую корзину. А канцелярские прищепки и крючки для одежды помогут предотвратить сползание пакета вглубь ведра. Если же вы пользуетесь системой раздельного сбора, не обязательно покупать сразу несколько ведер.

«Поделите пластиковой вставкой то, что уже есть и маркируйте пакеты цветным скотчем», - подсказала эксперт.

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