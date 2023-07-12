Не торопитесь на собеседование и задавайте вопросы: разбираемся, как найти работу, где вас будут ценить и уважать

Найти хорошую работу – это настоящий квест, да и сам процесс трудоустройства обычно оборачивается большим стрессом для человека. Часто в поисках работы мы допускаем серьезные ошибки. И вместо работы мечты получаем каторгу.

Первое, что необходимо сделать, – хорошо обдумать, куда именно хочется идти работать. Сменить сферу деятельности – это нормально, но не стоит соглашаться на должность, которая вам совершенно не подходит.

«Если предложение о собеседовании поступило само, не нужно сломя голову бежать на встречу. Изучите компанию, посмотрите отзывы и примите взвешенное решение, действительно ли обещанное может соответствовать написанному в объявлении», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» HR-специалист Валерия Макаренко.

На самом собеседовании также не стоит терять голову. Помимо уточнения зарплаты и графика, сразу стоит поинтересоваться, как оформляются отпуск, трудоустройство и увольнение. Есть ли в компании система поощрения за выполнение плана, как формируются подмены, и предполагается ли карьерный рост. Если компания заботится о своей репутации, то эти вопросы не будут для них громом среди ясного неба.

«Старайтесь создать комфортные условия для будущей занятости. График и количество часов труда могут помочь сформировать представление о формате дальнейшего отдыха. Ведь если работодатель не может обещать полноценных выходных, то и о своих личных интересах можно забыть», – уточнила эксперт.

Важнее всего не преувеличивать свои достижения и не приуменьшать сложность задач на другой вакансии. Не следует соглашаться сразу, необходимо взять паузу и подумать, точно ли вы готовы к такой должности.

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