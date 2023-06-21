Не вздумайте переносить трубы: разбираемся, когда перепланировка квартиры становится нарушением
Подмосковный ремонтник рассказал, какие изменения в квартире незаконны
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Перепланировка квартиры может включать в себя снос и возведение перегородок, перенос кухонной плиты и сантехники в ванной и туалете. Однако далеко не все виды ремонтных работ разрешены. Нарушения могут привести к самым серьезным последствиям.
Так, при перепланировке квартиры запрещены существенные переделки в коммуникациях. Можно поменять трубы, батареи, ванную и туалет, но только если они останутся на своих местах.
«Не получится и объединить газифицированную кухню с гостиной. Однако если переоформить эту комнату в нежилую, то тогда можно сделать полноценную кухню-гостиную», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту Владимир Ковальчук.
Нельзя вмешиваться и в изменение вентиляционного короба, который поддерживает уровень влажности в ванной, устраняет запахи и продукты горения на кухне. Его конструкция сделана так, чтобы эффективно работать во всем доме.
«Конечно же, очевидно, что запрещено демонтировать и переносить несущие стены. Также сделать будет невозможно еще одну комнату, в которой не предусмотрено окно», – уточнил эксперт.
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