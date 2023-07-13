Не жалейте места для своих рыбок: какие ошибки совершают все начинающие аквариумисты

Покупка первого аквариума – это очень приятное событие, но выбрать его не так уже просто, как может показаться на первый взгляд. Рыбкам важно чувствовать себя в комфорте и безопасности.

Покупка первого аквариума – это очень приятное событие, но выбрать его не так уже просто, как может показаться на первый взгляд. Рыбкам важно чувствовать себя в комфорте и безопасности. Рыбы бывают разные, и даже самым маленьким порой нужно много пространства. Изучите этот вопрос, посоветуйтесь в магазине и выберите правильный размер аквариума. Самый оптимальный вариант – на 80 литров воды.

«Учтите, что ставить такой тяжелый резервуар необходимо на устойчивую поверхность, поэтому купите специальную столешницу или заранее подготовьте в своей квартире должные условия», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» аквариумнист Александр Платонов.

Установите подходящую систему фильтрации, чтобы поддерживать чистоту воды и удалять лишние отходы от рыб и еды. Без нее рыбки не протянут и недели.

Не менее важная деталь – освещение в аквариуме. Света должно быть в достатке, это идет на пользу рыбам и растениям. Без света они попросту не будут расти. Для начала купите светодиодную подсветку, она проста в установке и не нагревается так сильно, как это делают другие лампы.

«Разные мелочи типа термометра для воды или сачка тоже пригодятся. Лучше их взять сразу, чтобы они были под рукой, когда будут нужны срочно», – уточнил эксперт.

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