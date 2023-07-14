Неприятные ощущения и снижение чувствительности: почему женщинам не стоит пить алкоголь, если в планах интим

Часто, чтобы снять напряжение и раскрепоститься во время близости с мужчиной, женщине «на выручку» приходит алкоголь. Конечно, спиртное вредно всегда, но перед сексом - это особенно плохая идея. Алкоголь не даст расслабиться, а может даже спровоцировать стресс.

Под воздействием алкоголя притупляются рецепторы, снижается уровень чувствительности и даже могут возникнуть болевые ощущения. Специалисты провели исследование и выяснили, что алкоголь негативно влияет на ряд функций на 74%.

«Половая дисфункция у женщин - это общее понятие, описывающее различные проблемы, связанные с недостатком интереса или удовлетворения в сексуальной сфере. Это может включать в себя снижение либидо (полового влечения), трудности с достижением оргазма или общую неудовлетворенность процессом», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Алкоголь – это друг тревоги и стресса. И даже если внешне этих проявлений не наблюдается, внутри все силы организма направлены на борьбу с токсинами. Поэтому удовольствия от полового акта можно не получить вовсе.

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