Найдите новые удовольствия: как самостоятельно отказаться от сигарет раз и навсегда

Курение наносит непоправимый вред здоровью, лишает нас красоты и молодости. Да и обходится совсем недешево. Многие курильщики рады отказаться от сигарет, но не могут. Это действительно может быть сложно.

Подходить к процессу отказа от пагубной привычки нужно обстоятельно. Лучше всего использовать сразу несколько методик. Во-первых, дайте себе реальный срок. Для многих отказаться от сигарет сразу с завтрашнего дня – это большой стресс. Выберите отдаленную дату и начните готовить свою нервную систему.

«Для начала попробуйте вместо перекура на работе заварить себе чай или кофе. Не запрещайте себе курить, просто оттягивайте этот момент. Выпейте напиток, поболтайте с коллегами, прогуляйтесь», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Кроме того, нужно изо всех сил держаться подальше от ситуаций, событий и даже людей, которые взывают у вас желание покурить. Пересмотрите свои привычки. Передышку на работе можно взять не только ради перекура, и чтобы поговорить по телефону, выпить кофе или дождаться автобуса – тоже не обязательно закуривать. Но если тяжело, то идите пешком, не пейте кофе, звоните из помещения, где нельзя курить. В общем, убирайте триггеры.

«Кроме того, по статистике, чем больше вы рассказываете о своей борьбе, тем легче она дается. Делитесь с друзьями в соцсетях процессом отказа от курения. Поддержка подписчиков может быть очень кстати», – уточнила эксперт.

Наконец, не забудьте, что вам нужны новые удовольствия вместо вредной привычки. Поэтому не помешает наполнить жизнь интересами и активностями: спорт, прогулки, небольшие путешествия и встречи с друзьями, любимое хобби. Все это обязательно поможет.

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