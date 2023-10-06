Нетрадиционная тактика: стало известно, как в разы улучшить свою память

Во многих жизненных ситуациях человеку приходится полагаться на свою память, но иногда она подводит. В этом случае ее необходимо тренировать и укреплять.

Руководитель онлайн-школы «Зачетный курс» Светлана Шмонина рассказала нам, как справиться с проблемой и обзавестись хорошей памятью.

«Для улучшения памяти необходимо создать прочный фундамент. Это качественный сон, регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, содержащее большое количество омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и витаминов группы В», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Определение доминирующего способа восприятия информации, добавила эксперт, очень важно для улучшения памяти. У каждого человека есть свой личный способ восприятия — визуальный, аудиальный или кинестетический. Чтобы извлечь из этого выгоду, необходимо определить, какая модель является наиболее предпочтительной, и использовать ее для более эффективного запоминания.

«Повторение — один из наиболее эффективных методов улучшения памяти. Так информация сохраняется в мозгу и становится доступной в нужный момент. А не менее действенным способом являются разговоры, обсуждение того, что нужно запомнить, с кем-либо. Запись деталей тоже поможет упорядочить знания и сделать их более доступными в будущем», — сообщила Шмонина.

Существует множество программ, позволяющих тренировать мозг и оттачивать когнитивные навыки. Запоминанию, подчеркнула собеседница, способствует сочетание образного мышления и концентрации внимания. Весьма нетрадиционной тактикой улучшения памяти является ассоциирование фактов с определенными персонажами. В качестве иллюстрации можно придумать рассказ или связи, которые позволят вспомнить информацию.

Ранее мы уже называли пять способов улучшить память.