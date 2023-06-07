Сон, трезвость, медитация: рассказываем о лучших способах улучшить память

Память и концентрация – наши главные помощники в решении любых задач и проблем. Чтобы не страдать от загвоздок с ними, мы собрали банальные и неординарные советы.

Спите

Во время сна наш организм проводит «обновление системы», сканирует тело и выявляет проблемы. Также во время сна мозг анализирует и распределяет полученную за день информацию. Важное оставляет, а мелкие и незначительные вещи – удаляет.

Исследования доказывают – сон улучшает нашу способность запоминать на 20–40%.

Ведите здоровый образ жизни

Алкоголь ухудшает память, это доказывают множество исследований. А вот регулярное употребление богатой витаминами еды и регулярные физические нагрузки плодотворно сказываются на работе мозга.

Организуйте рабочее пространство

Во время работы наш взгляд может блуждать по столу и постоянно цепляться за разные предметы. Блокноты, стикеры, гаджеты, канцелярия – все это заставляет нас переключать внимание и в конечном счете отвлекаться.

Медитируйте

В целом не обязательно следовать религиозным практикам. Важнее сама идея – 15–20 минут сидеть в тишине, сосредоточившись на своем дыхании. Наша голова настолько «замусорена» разными делами, идеями и мыслями, что катастрофически не хватает времени на то, чтобы побыть наедине с собой.

Регулируйте стресс

Он в древние времена помогал нам выжить, активировать организм и бежать. Но в современном мире у нас так много раздражителей, что уровень стресса зашкаливает. Выделяйте время на отдых, не забывайте иногда отключать телефон.

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