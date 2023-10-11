Ничего личного, только бюрократия: как понять, что вас собираются уволить

Нередко случается так, что решение об увольнении застает сотрудника врасплох. Без каких-либо предупреждений человека ставят перед фактом, что ощутимо бьет по его жизненным планам, самооценке и настроению.

Эксперт-аудитор по HR и рынку труда Яна Алферова рассказала нам, как заранее определить, что вас собираются уволить. Как оказалось, существует целый ряд «тревожных звоночков», сигнализирующих о надвигающихся неприятностях.

Вас уже заменяют

«Беспокоиться стоит, если человека перестали приглашать на собрания, а также больше не интересуются его мнением по рабочим вопросам или игнорируют высказывания на эту тематику. Кроме того, руководство может начать активно собирать ваши подписи по любым поводам, ранее не требовавшим этого, или документировать малейшие провинности», — сообщила Алферова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Функционал сотрудника, которого планируют уволить, добавила собеседница, резко сокращается. Нередко появляются новые работники или выбираются из уже имеющихся, которые дублируют функции данного человека. Также прекращается премирование, если оно практиковалось раньше.

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От вас отдаляются

На грядущее увольнение указывают и иные перемены, не связанные напрямую с трудовой деятельностью. Причем выдать проблему может не только руководство, но и коллеги, которые уже осведомлены о происходящем.

«Некоторые сотрудники могут прерывать привычную форму коммуникации с вами, отдаляться. Работодатель же может вовсе ограничить общение с таким подчиненным, переведя всю коммуникацию исключительно в плоскость бюрократических формальностей», — предупредила эксперт.

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