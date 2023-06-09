Никаких магнитов: рассказываем, как найти оригинальный декор, отправляясь в путешествие

Если вы хотите привезти что-то действительно интересное из отпуска, то даже не думайте о магнитах. Оригинальных вариантов огромное множество, и неважно где вы путешествуете, за границей или по регионам России.

«Из отпуска можно привезти местные деликатесы или продукты, которые вы не сможете купить у себя в городе. Это может быть, например, местное вино, сыр, мед, пряности или что-то более экзотическое. Вино, кстати, можете даже не открывать, пусть оно стоит на кухне и напоминает о счастливых днях», - рассказывает путешественник Максим Белковский.

В разных странах вы точно найдете уникальные ручные работы, которые будут отражать культуру региона. Это керамика, текстильные изделия или деревянные фигурки. Как правило, все эти «штучки» очень миниатюрные, поэтому привезти сувенир будет не так сложно.

«Если времени очень мало, то купите книгу о местных достопримечательностях, кулинарии, истории и культуре. Либо фотоальбом, в котором соберете самые яркие моменты из своего отпуска. Впоследствии он может стать неплохим элементом декора в вашей спальне или гостиной», - предлагает путешественница Анна Кулакова.

В чемодан влезут даже некоторые музыкальные инструменты. Во многих теплых странах туристам предлагают их в качестве сувенира. Быть может, он вдохновит вас научиться играть на нем. В любом случае, необычный инструмент удачно впишется в любой интерьер.

Ранее мы рассказывали про интересные направления для путешествий по России.