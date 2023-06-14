Никакой горячей воды: разбираемся, как самостоятельно отмыть чехол для телефона и ничего не испортить

Чехол для телефона – это тот самый аксессуар, без которого точно не обойтись. Он защищает смартфон от повреждений, но со временем становится грязным и теряет свой первоначальный вид. Расскажем, как отмыть чехол для телефона, не повредив его.

Первый метод можно назвать народным. Если загрязнение не сильно глубокое, то возьмите зубную пасту и нанесите небольшое количество на чехол. Пройдитесь по его поверхности зубной щеткой и смойте остатки теплой водой.

«Если это не помогло, то нанесите небольшое количество жидкого мыла на чехол и смойте его. Не используйте горячую воду, поскольку она может повредить материалы чехла. Потом высушите его полотенцем», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту смартфонов Никита Комаров.

Еще один вариант – смочить ватный шарик в спирте и тщательно протереть чехол. Этот метод поможет удалить въевшиеся пятна и грязь.

Но чтобы очистить чехол наверняка, купите специальный спрей для обработки стекла. Им пользуются «ремонтники» всех гаджетов. Нанесите небольшое количество средства на чехол и начните вытирать его чистой тряпочкой. Желательно использовать микрофибру.

«Не забывайте, что перед этой процедурой следует проверить инструкции производителя, ведь некоторые типы чехлов могут быть более чувствительными к той или иной методике», – заключил эксперт.

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