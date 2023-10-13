«Нужно делать в статичной позе»: выяснилось, как можно избавиться от стресса с помощью стонов

В Сети давно ходили слухи, что со стрессом можно бороться с помощью стонов. Удивительно, но эта забавная методика оказалась вполне рабочей.

Катерина Алексеева, телесный психолог, проанализировала давний видеоролик из популярной соцсети, где девушка постанывает, пока идет в метро, и рассказывает об этом лайфхаке. Эксперт отметила, что польза — не в самих стонах.

«Тут есть логика, стресс реально минимизировать через дыхание. Это, по сути, выдох со звуком. Просто его можно делать с другим звуком или без него. Ошибка в том, что дама идет. Это нужно делать в статичной позе: либо стоять на полу, чтобы стопы плотно прилегали к нему, либо сидеть. Причем не в какой угодно позе, а чтобы тело не было пережато, осанка ровная, подбородок смотрел прямо. Мы сначала делаем выдох, чтобы весь воздух выпустить из легких, а потом вдох через нос и выдох через рот», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За счет дыхания, добавила эксперт, расслабляется мышечная мускулатура, напряжение уходит. Важно также отметить, что челюсть должна быть приоткрыта, а не зажата, иначе эффекта добиться не выйдет.

По словам психолога, существуют и иные забавные с виду, но эффективные методы борьбы со стрессом. Например, жевание чего-либо или подсчет предметов одного цвета вокруг вас. Кроме того, можно сфокусироваться на каком-то предмете, например, комнатном растении, попутно выполняя дыхательные упражнения.

«В то же время надо понимать, что терапия так не работает. Так мы снимаем симптом, но не избавляемся от причины. Это как таблетка быстрого действия — в моменте вам станет полегче, но источник проблемы останется. Устранить его поможет только психотерапевт», — заключила Алексеева.

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