«Они заботятся о нас»: выяснилось, какие животные помогают избавиться от депрессии и тревожности

Осень — время хандры и обострения депрессий. Некоторые специалисты советуют бороться с подавленным состоянием или тревожностью, проводя время с животными.

Клинический психолог Рената Бахтеева рассказала, каких животных стоит выбирать для анималотерапии, и правда ли, что они способны влиять на состояние человека. По словам эксперта, даже исследования ученых доказывают способность четвероногих друзей снижать ощущение тревоги.

«Домашние животные, особенно собаки, способны очень хорошо понимать язык нашего тела и реагировать на него соответствующим образом. Они заботятся о нас, когда мы болеем, и обеспечивают любовь и утешение, в которых мы нуждаемся, когда видят нас грустными. Они остаются рядом с нами, уменьшая чувство одиночества, являясь наиболее эффективными в коррекции депрессивных состояний в анималотерапии», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда человек страдает от стресса, который проявляется в агрессии и неврозе, добавила психолог, кошки могут стать его лучшими компаньонами. Вокруг них царит спокойная и холодная атмосфера, которая «заражает» людей вокруг. При этом между котом и хозяином может возникнуть сильная связь и преданная дружба.

«При тревожности рекомендую завести рыбок. Наблюдение за тем, как они плавают в воде, успокаивает мозговые волны и снижает артериальное давление. Если вы пережили травму, предлагаю проводить время с лошадьми или плавать с дельфинами. Они позволяют укрепить доверие и преодолеть страхи, восстанавливая ощущение безопасности», — сообщила Бахтеева.

При ОКР же, уверена эксперт, лучше заводить птиц. Они проживают в собственном домике, не загрязняя окружающее пространство, а также «сочиняют и исполняют» успокаивающую музыку.

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