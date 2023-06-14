Обезболит, уберет следы и позаботится о растениях: рассказываем, на что способен обыкновенный кубик льда

Летом многие держат лед в морозильнике, чтобы охладить напитки. Но замороженные кубики воды пригодятся не только для этого. А потому всегда должны быть наготове. Например, для того, чтобы выступить в качестве обезболивающего.

«Летом дети часто приходят с занозами. Если протереть раненый палец кубиком льда, то кожа достаточно онемеет, чтобы удалить занозу. Ни ребенок, ни тем более взрослый ничего не почувствуют», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» домохозяйка Ирина Плетнева.

Также женщина советует добавлять кубик льда, если разогреваете в микроволновке блюда из риса: плов или паэлью. Так при нагревании рис не засохнет и будет вкуснее. Этот же трюк пригодится для засохших макарон.

«Еще с помощью кубика льда можно «поливать растения». Если горшок высоко и вам неудобно тянуться к нему лейкой, просто положите туда лед. Главное – не слишком близко к стеблю. Кубик будет таять и увлажнять почву», – подсказывает домохозяйка Лариса Капитонина.

Также с помощью кубика льда можно удалить следы от ножек стола на ковре. Просто положите на них кубики льда и позвольте им растаять. Затем нужно протереть влажное место щеткой.

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