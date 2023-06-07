Обнимайтесь, играйте, обучайте: педагог рассказала, как пережить перелет с ребенком

Авиаперелет с ребенком может стать настоящим вызовом для неопытных родителей. Неизвестно, как поведет себя малыш в напряженной атмосфере и как ему помочь, если начнет плакать. Именно поэтому к полету нужно готовиться.

Если ребенок двух лет и старше, объясните ему, что будет происходить во время полета. Расскажите, почему закладывает уши и что ему нужно будет сделать в этот момент. Покажите обучающее видео о безопасности полета до посадки.

«Установите правила отдыха от активности, например, объятия или игра в гляделки через каждые сорок минут. И пусть ребенок сам следит за временем. Объясните понятие турбулентности и предложите составить «программу полета». Это могут быть книги, игры, фильмы, рисование или то, что вы можете делать вместе», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Если ребенок слишком мал, чтобы брать немного ответственности за свое поведение, то комфорт в полете зависит от родителей. Заранее забронируйте места в самолете так, чтобы вам было удобно передвигаться в туалет или просто пройтись с ребенком, если он устанет сидеть.

Не опаздывайте на рейс: наверняка придется менять подгузник или успокоить малыша перед посадкой. Бывает, что у детей в полете закладывает ушки, будьте готовы к этому. Также если вы даете какие-то препараты малышу, озаботьтесь заранее, можно ли брать их на борт.

«Лучше всего сложить необходимые предметы в отдельную «детскую» ручную кладь. Там могут быть соски, вода, закуски, игрушки и другие необходимые вещи. Ребенок должен сам носить свою сумку, если достаточно взрослый, и контролировать ее безопасность. Конечно, это условно, ведь родители всегда начеку», – заключила эксперт.

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