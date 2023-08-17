Обойдемся без ароматизаторов: что делать, если в вашей машине неприятно пахнет

Если в вашей машине появился неприятный запах, не торопитесь покупать ароматизаторы. С ними пахнуть будет по-другому, но не факт, что лучше. Сначала разберитесь, почему в салоне образовался такой запах, а потом действуйте.

Зачастую водители жалуются на запах гари в салоне. Первое подозрение – электрика под капотом и приборной панелью. На самом деле оказывается, что в систему выхлопа попала влага, после того как человек покатался в дождливую погоду по лужам. На СТО эту проблему исправят, самостоятельно справиться будет сложно.

«Невыносимый запах плесени в салоне также часто пугает пассажиров. А водители со временем к нему привыкают, включая кондиционер. Именно эта система и является зловонным источником. Поменяйте салонный фильтр и заправьте кондиционер в хорошем сервисе», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Запах бензина в салоне – признак того, что топливная система изжила себя и требует ремонта. Рекомендуется не тянуть с этим и ехать к специалистам. Такие же действия надо предпринять, если пахнет резиной, даже если окна в машине всегда закрыты.

«Поврежденные колодки или тормозные диски «передают» сигналы внутрь автомобиля. Если же машина работает на механической трансмиссии, то проблема может быть и в сцеплении. В любом случае неполадки определит только автомеханик», – уточнил эксперт.

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