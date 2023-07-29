Низкая цена и неприятный запах: как понять, что перед вами не авто, а «утопленник»

Покупка автомобиля – событие не рядовое. Здесь нужно быть начеку. Вам запросто могут продать «утопленника» и вы этого не заметите. Наш эксперт рассказали, на что надо обращать внимание, чтобы такого не случилось.

Если вы ищите автомобиль самостоятельно, то наберитесь терпения. Бывает, что экземпляр вашей мечты приходится искать очень долго. Не идите на поводу у своих эмоций, не торопитесь. В порыве скорейшего приобретения вы можете не заметить простых вещей.

«Например, продавцы пытаются привлечь покупателя низким ценником. Помните, что никто не станет продавать хорошую машину ниже рынка. Прежде всего, это повод задуматься, возможно, перед вами и есть «утопленник», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Неприятный запах в салоне – это тоже признак такого автомобиля. Внутри все можно обновить, но избавиться от запаха будет сложно. Если салон выглядит свежо, но при этом вы чувствуете сырость, то вывод напрашивается сам собой. Продавцы пытаются замаскировать это «вонючками», но как правило, получается только хуже.

«Приглядитесь к состоянию оптики. Если машина тонула, то в дальнейшем практически невозможно избавиться от запотевания фар. Капли воды будут скапливаться внутри постоянно. Владелец авто может поменять оптику и если вы заметите это, то задайте вопрос, для чего это было сделано», - уточнил эксперт.

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