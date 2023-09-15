Организм подскажет: диетолог назвала способы похудеть быстро и безопасно

Зачастую те, кто стремится похудеть, не хотят ограничивать себя на долгие месяцы и терпеливо ждать результата. Большинство людей хотят сбросить килограммы быстро.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова во Всемирный День худеющих рассказала, как снизить вес быстро и безопасно. Однако эксперт предупредила, что путать быстрое и экстремальное похудение нельзя. Достичь результатов вполне реально, но речь идет не о десятках килограммов в месяц.

«Чрезмерно скоростное похудение может нанести вред организму и вызвать серьезные проблемы. Если же говорить о быстром, но здоровом избавлении от килограммов, оно возможно. Терять можно будет от половины до одного килограмма в неделю», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Способов достичь поставленной цели за короткое время хватает. Например, стоит попробовать сбалансировать питание.

«Важно сосредоточиться на потреблении пищи, которая богата питательными веществами, и ограничить количество высококалорийной пищи и обработанных продуктов. Не помешает увеличить количество овощей и полезных белков — рыбы, морепродуктов, птицы, яиц», — пояснила диетолог.

Кроме того, поможет выбор разумных размеров порций. Чтобы избежать переедания, достаточно обращать внимание на свои ощущения. Организм подскажет, что есть больше не требуется. В этот момент и нужно остановиться.

Увеличение физической активности тоже позитивно отразится на том, что показывают весы.

«Чтобы увеличить количество сжигаемых калорий, постепенно добавляйте в свою жизнь более интенсивные виды нагрузок. Например, силовые и кардиотренировки, упражнения на гибкость», — посоветовала Кондаурова.

В заключение диетолог призвала граждан не бояться и не стесняться обращаться к специалистам. Профессионалы помогут разработать индивидуальный подход к похудению, выбрать план питания. Тогда снижение веса пройдет еще более безопасно, быстро и эффективно.

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