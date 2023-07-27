Замените рис на овощи и меньше пейте: разбираемся, как похудеть без голодовок и стресса

Сделать рацион более полезным и менее калорийным не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Необязательно худеть лишь на курице и гречке, но поменять привычки придется. И для начала стоит есть больше овощей.

Обязательно добавляйте зеленые листовые овощи буквально к каждому приему пищи. Это позволит увеличить количество витаминов и клетчатки, но уменьшить калории. Кроме того, стоит чаще заменять рис и картофель запеченными или свежими овощами. Но полностью исключать эти продукты не стоит.

«Еще один простой способ — добавить в повседневное меню нежирный суп: на курином или овощном бульоне. Он здорово насыщает и не позволяет переедать. Также не стоит ничего жарить: запекайте, варите и готовьте на пару, замените майонез на соус из греческого йогурта», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Кроме того, нужно исключить алкоголь, пить меньше сладких напитков, особенно газированных, а также отказаться от кофе с сиропами. А ранее мы рассказывали, чем опасен дефицит массы тела.