Освежить ремонт и выкинуть все лишнее: объясняем, что делать, если хочется продать дачу подороже

Продажа дачи – хлопотное дело. И не только потому, что нужно подготовить множество документов. Важно, чтобы и участок, и дом были в порядке. Тогда шансы провести сделку быстро и выгодно в разы возрастают.

Не секрет, что недвижимость и земля должны выглядеть пристойно, если хочется продать их подороже. Но важно понимать, сколько сил и средств вы потратите на это. Возможно, выгоднее будет сделать небольшую скидку, но избавить себя от хлопот. Особенно если вы торопитесь с продажей.

«Если же вы рассчитываете хорошо заработать на продаже, то придется постараться. Во-первых, убрать из дома все лишнее. Старую мебель, застиранные ковры и пледы, сломанную технику. Но еще важнее решить проблемы с сантехникой и проводкой, если таковые имеются», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» риелтор Галина Внукова.

Также эксперт отмечает, что очень важно убедиться, что крыша в целости и ничего нигде не подтекает. Далее стоит провести небольшой косметический ремонт. Свежие обои или краска на стенах, аккуратные плинтусы помогут произвести хорошее впечатление.

«Снаружи дом тоже лучше освежить, можно покрасить или обшить сайдингом стены. Есть вполне доступные варианты», – уточняет эксперт.

Участок также важно привести в порядок: не должно быть мусора и свалок, зарослей травы, и особенно – борщевика. Тропинки и забор также должны выглядеть аккуратно.

Но все ваши старания могут быть напрасны, если вы не разберетесь с документацией. Ранее мы рассказывали, какие трудности могут возникнуть при продаже дачи.