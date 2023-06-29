Осыпает комплиментами, потом просит денег: как вычислить, что партнер вас не ценит

Начиная строить отношения, некто не хочет превращаться в параноика. Но иногда сигналы, что нужно бежать от нового партнера, слишком уж очевидны. Расспросили психолога, какие обидные слова и поступки в отношениях нельзя игнорировать.

Не всегда ваш новый партнер намеренно и коварно собирается вас использовать. Порой человек просто привык жить, не считаясь с нуждами других. Но в любом случае вы не должны терпеть эгоистичного отношения. И первое, на что стоит обратить внимание - это на то, по какому расписанию вы встречаетесь.

«Если вам приходится подстраиваться под график мужчины, то это повод для беспокойства. Особенно если вам, по сути, не оставляют никакого выбора, а просто назначают время. Влюбленный мужчина всегда будет помнить о потребностях своей женщины и будет уважать ее личную жизнь», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Кроме того, эгоистичный партнер обычно много говорит о себе и требует безраздельного внимания и участия. А когда вам нужна помощь или просто поддержка, обесценивает ваши проблемы и не проявляет должного сочувствия.

Также партнер, который вас не ценить, запросто может пропасть на несколько дней и не отвечать на ваши звонки. Просто потому, что у него дела или он не в настроении. Но если вы позволите себе что-то подобное, то, скорее всего, это закончится скандалом.

«Также есть вполне осознанные манипуляторы. Всегда относитесь настороженно к мужчинам, которые вас превозносят. Часто такие ухажеры сначала осыпают комплиментами, а затем делятся душещипательной историей своей жизни и в итоге просят денег», - заключила эксперт.

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