Вам всегда отвечают на сообщения: разбираемся, как отличить вежливость от настоящей заинтересованности

Многим из нас приходится взаимодействовать с большим количеством людей. Многие из них проявляют к нам симпатию. И есть ситуации, когда очень хочется понять, это просто хорошее воспитание или искренняя заинтересованность в общении с вами.

Не секрет, что мы всегда, так или иначе, выдаем себя. Даже если мы хотим скрыть раздражение или недовольство, то жесты и мимика, даже поза обо всем расскажут внимательному собеседнику. То же самое с симпатией, можно ее изобразить из вежливости, но настоящее чувство не скрыть.

«Обычно симпатия возникает, когда у людей есть что-то общее. Это могут быть общие увлечения, одна профессия или же схожие взгляды на жизнь. Люди со схожим темпераментом или чертами характера тоже обычно хорошо ладят», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Также стоит обратить внимание на некоторые особенности поведения. Самый известный прием – отзеркаливание. В обычной жизни люди используют его неосознанно, начиная копировать позу и жесты человека, который им понравился. Также многие перенимают даже любимые речевые обороты и начинают говорить в той же тональности.

«Попробуйте поменять свои жесты и манеру разговора, если человек на это реагирует и тоже меняется, то очевидно, что он вами увлечен. Кроме того, если вам симпатизируют, то почти всегда пытаются быть ближе к вам. Подсаживаются поближе, чуть наклоняются и всегда при этом сохраняют открытую позу», – уточняет эксперт.

Еще на симпатию указывает большое количество уточняющих вопросов и желание слушать вас, а не говорить самому. Но в любом случае стоит помнить, что искренняя симпатия проявляется в первую очередь в поступках. Если человек всегда отвечает на ваши звонки и сообщения, готов к встрече и всегда рад общению, то сомневаться не стоит.

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