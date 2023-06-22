Отложите пудру и матовый тон: разбираемся, можно ли сделать нормальный макияж, если лицо сгорело на солнце

Несмотря на предостережения врачей и косметологов, многие не представляют лета без солнечных ванн. А солнце порой так агрессивно, что даже защитные кремы не помогают. Особенно страдает нежная кожа лица.

Если желание загореть обернулось для вас красным лицом, не спешите прятаться дома. Покраснения и шелушения можно скрыть с помощью грамотного макияжа.

«Чтобы макияж лег красиво, сначала нужно позаботиться о поврежденной солнцем коже. Увлажнить и напитать с помощью эмульсий и масок. А непосредственно перед нанесением макияжа нанести легкий увлажняющий крем», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» визажист Эльвира Михальчик.

Кроме того, важно исключить сухие и матовые текстуры, они подчеркнуть шелушения и плохо лягут на истонченную покрасневшую кожу. Поэтому лучше не замазывать красноту плотным тональным кремом и не пытаться припудриться. Используйте легкие тональные основы, а покраснения замажьте с помощью консилера. Ранее мы как раз рассказывали, как пользоваться им правильно.