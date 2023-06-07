«Передвинуть мебель и переклеить обои»: как улучшить свое эмоциональное состояние с помощью перемен в интерьере

Обстановка в доме или в квартире – это важная составляющая вашего психического здоровья. Предметы интерьера должны быть подобраны идеально и располагаться каждый на своем месте. Только в этом случае вы будете чувствовать себя спокойно в собственном жилище.

«Зачастую люди продолжают жить в условиях, которые им не нравятся. На самом деле достаточно передвинуть некоторую мебель или переклеить обои, чтобы жизнь заиграла новыми красками», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер интерьера Сергей Куцерубов.

Психологи настаивают на постоянной смене слагаемых в доме. В противном случае вы рискуете «забиться в себе» и жить в стрессе. Для начала избавьтесь от темных и мрачных оттенков в интерьере, они вызывают депрессию и угнетение. Лучше использовать светлые и яркие цвета, чтобы создать атмосферу радости и оптимизма.

Естественного света в вашем доме должно быть в достатке. Избавляться от штор, конечно, не нужно, но днем их следует открыть. Светильники желательно оставить «холодными» и чаще следить за состоянием лампочек.

«Беспорядок в доме может никак вас не отвлекать, но вы не заметите, как накопите в нем негативную энергию, которая рано или поздно выплеснется наружу. Лучше убирать вещи на свои места и держать дом в порядке», - акцентирует эксперт.

Неудобная и неэргономичная мебель вполне может привести к ухудшению здоровья. Подойдите к этому вопросу ответственно, ведь вы не так часто покупаете диван или кровать. Слишком много декоративных элементов в интерьере – это тоже путь к вечному стрессу.

«Не захламляйте свое жилище, стремитесь к минималистичному дизайну и оставьте только самые необходимые элементы декора», - заключил дизайнер.

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