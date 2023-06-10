Питаемся пластиком и деревом: объясняем, чем опасны разделочные доски

Со временем любая разделочная доска приходит в негодность. Однако за время ее использования в организм могут попасть микроскопические частицы того материала, из которого сделана доска.

«Согласно исследованию, которое провели ученые из Дании, США и Канады, при нарезке овощей на пластиковой разделочной доске образуется от 14 до 71 миллиона микрочастиц в год, а на деревянной доске в четыре раза большее остается таких частиц. Однако проверка безопасности этих частиц показала, что такое количество пластика или дерева не вредит организму человеку», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Эксперт отмечает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выявить, как может повлиять накопительный эффект. Но в любом случае, чем меньше инородных частиц будет попадать в наш организм, тем лучше. Например, частицы микропластика более 5 мм могут задерживаться в верхних дыхательных путях, какие-то даже могут пройти в легкие.

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