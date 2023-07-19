Платите налоги и соберите документы: разбираемся, как получить деньги от государства за медицинские услуги

Вернуть деньги за анализы и лечение в России возможно через процедуру налогового вычета. Данная процедура предоставляет возможность получить как частичное возмещение затрат на оплату медицинских услуг, так и на оплаченные анализы и лечение.

Для того чтобы получить налоговый вычет, необходимо быть налоговым резидентом Российской Федерации и иметь документы, подтверждающие прохождение медицинского обследования и оплату медицинских услуг, – чеки или кассовый ордер. Его дают после проведения оплаты, и далее пациент сам относит документы в налоговую инспекцию.

«Помимо чеков, необходимо заполнить налоговую декларацию и отдать в окно налоговой, где нужные бумаги примут на обработку. Если получение вычета проходит онлайн, то эти же документы отправляются через приложение инспекции или на их сайт, в отсканированном виде», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

После предоставления всех необходимых документов налоговая рассмотрит вашу заявку на возврат. Если все документы заполнены правильно и соответствуют требованиям, то вернется часть суммы, от той, что была потрачена на анализы и лечение.

«Учтите, что сроки рассмотрения заявок на возврат налога могут занимать некоторое время: от трех до шести месяцев», – уточнил эксперт.

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