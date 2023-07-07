Плотность и материал: что нужно обязательно учесть, покупая постельное белье

Много факторов влияют на комфортный и крепкий сон. В том числе это зависит от качества постельного белья. При его выборе многие смотрят лишь на размер и приятную расцветку. Но нужно быть гораздо внимательнее.

В первую очередь обращайте внимание на плотность ткани. Это влияет на срок службы белья и его качество. От частых стирок непрочная ткань быстро придет в негодность. Оптимальная плотность – около 200–280 волокон на 1 кв. метр. Ей обладают ткани из сатина и поплина, немного меньше у льна, батиста, атласа и турецкого шелка.

«Также во время покупки комплекта стоит присматриваться к качеству пошива. Такое белье прострочено двойным швом, края будут спрятаны внутрь. Если говорить о материале, то чаще всего выбирают постельное белье из сатина. Он плотный, приятный на коже, прочный и долговечный. Другим отличным вариантом станет постельный набор из поплина, который устойчив к растяжению и выдерживает большое количество стирок», – рассказывает технолог швейного производства Наталья Барченкова.

Комплекты из бязи подойдут для детей и взрослых с чувствительной кожей. Она состоит из легкой и дышащей ткани, которая прочная и износостойкая, а также поглощает влагу и не выгорает на солнце. Прослужит долго и не будет скатываться и белье из перкаля. Его нити чаще всего состоят из хлопка с добавлением льна.

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