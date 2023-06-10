Подголовник и шторка с карманом: разбираемся, на какие покупки для ванны стоит раскошелиться

Многие любят понежиться в ванной. Это действительно отличный способ расслабиться и поухаживать за собой. Особенно комфортной ванная комната станет, если подвергнуть ее небольшому техническому усовершенствованию. С помощью самых доступных аксессуаров.

«Принимать ванну будет гораздо приятнее, если использовать подголовник. Многие забывают, какая это удобная и недорогая вещь. А так как многие не расстаются с телефоном даже в ванной, важно его не утопить. Для этого есть шторки для душа с карманом», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Карман полностью обезопасит телефон от влаги и позволит использовать его. Тонкий и прозрачный материал не помешает сенсору. Впрочем, стоит признать, что и в туалет многие идут с телефоном. А потому будет удобно, если приобрести не простой держатель для туалетной бумаги, а с полкой для телефона. Ценой они практически не отличаются.

«Также в ванне наверняка пригодится фиксатор шторки для душа. Такая клипса не позволит воде расплескаться и замочить пол», - заключила эксперт.

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