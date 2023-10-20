«Появляются инфекции»: косметолог рассказала, как нельзя умываться

Чистая и здоровая кожа помогает чувствовать себя увереннее и выглядеть красиво. Многие ухаживают за кожей дома, но иногда допускают ошибки, которые могут ухудшить ее состояние.

Косметолог Вера Слабова назвала распространенные ошибки в этом процессе.

«Начнем с самого важного — этапа очищения. Некоторые косметологи советуют делать мыльный массаж во время умывания для снятия утренних отеков. Лично я против этого метода», — пояснила Слабова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, для массажа при умывании необходимы специальные средства в зависимости от типа кожи. Неправильный выбор средств делает кожу чувствительной и раздраженной.

«Для сухой и чувствительной кожи подойдут кремы или молочко для умывания. Для комбинированной советую использовать пенку для умывания, а для жирной лучше подобрать гель для умывания», — посоветовала собеседница издания.

Косметолог добавила: когда люди наносят средство для умывания и массируют кожу в течение трех-пяти минут, они могут навредить верхнему слою кожи.

«Из-за этого болезнетворные бактерии получают доступ внутрь, а после появляются инфекции. Так происходит из-за агрессивных поверхностно-активных веществ в составе. Они придают гелю или пенке свойства моющих средств», — подчеркнула Слабова.

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