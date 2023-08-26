Попробуйте подождать: секреты экономии, которые помогут не разориться на сборах в школу

Перед началом учебного года родители начинают собирать детей в школу. Покупка формы и канцтоваров могут значительно истощить семейный бюджет, но оказывается есть вещи, на которых можно сэкономить.

Дороже всех собрать в школу получится первоклассников, так как им надо будет купить все и сразу. Хорошо потратиться придется и тем, кому нужна школьная форма. Хотя сэкономить можно на том, что осталось пригодным с прошлого года. Если школа не настаивает надевать пиджак, то его можно не приобретать. Так в семейном бюджете можно будет сохранить около 4 тысяч рублей.

«Труднее всего будет сэкономить на школьной обуви, но и врачи не рекомендует это делать. Все-таки сменка должна быть дышащей и из натуральной кожи. А вот качество канцтоваров уже не так важно. Дешево закупиться ими можно будет на распродажах в больших супермаркетах после 1 сентября. В книжные даже не стоит заходить, школьные принадлежности там будут стоять очень дорого», – рассказывает корреспонденту интернет-издания эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков.

Также не следует экономить на рюкзаке. Он влияет на осанку детей. Ученикам младших классов стоит выбирать портфель с жесткой спинкой. Перед покупкой ранец обязательно нужно померить. Он должен прилегать к спине ребенка и не свивать с уровня поясницы.

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