«Портят интерьер»: выяснилось, как пользователи мешают работе Wi-Fi-роутера

Иногда сигнал Wi-Fi может быть слабым не по вине провайдера, а из-за самого пользователя, который неправильно эксплуатирует маршрутизатор. Об этом рассказал программист, Frontend-разработчик Сергей Журавлев.

Портят интерьер

Эксперт пояснил, что зачастую роутеры устанавливают в шкафах или за мебелью, так как они могут портить целостную картину интерьера. Однако делать этого ни в коем случае нельзя.

«Это может сильно ухудшить качество сигнала. Мебель и стены способны значительно ослабить скорость передачи Wi-Fi-волн, поэтому лучше выбирать место с открытым доступом», — рассказал Журавлев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Электромагнитные помехи

Также, поясняет IT-специалист, металл и бетон могут сильно блокировать сигнал Wi-Fi.

«Избегайте размещения роутера рядом с металлическими объектами, как например, холодильник или стиральная машина. Бывают даже ситуации, когда маршрутизатор ставят на кухне у микроволной печи», — отметил Сергей Журавлев.

«Микроволновки», по его словам, работают на частоте, близкой к Wi-Fi (2,4 ГГц). При работе они могут создавать электромагнитные помехи, которые повредят сигналу.

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