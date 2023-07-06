Страхи необоснованны: разбираемся, какие гаджеты стоит отключать ночью

Некоторые люди отключают Wi-Fi роутер на ночь из-за боязни, что он может нанести вред здоровью. Однако эти страхи не совсем обоснованы. В результате нескольких мировых исследований пока не было доказано и обнаружено, что модем повышает нагрузку на организм из-за своего излучения.

«В частности, проверялось предположение о том, что излучения роутера могут негативно сказаться на репродуктивную систему мужчин. Однако никаких весомых аргументов в пользу такого мнения не было обнаружено», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Конечно, знать наверняка пока ничего нельзя. Но если исследования в течение многих лет не обнаружили опасного влияния роутера на самочувствие человека, то скорее всего, риски минимальны.

«А вот смартфон на ночь точно лучше отключить или, по крайней мере, убрать подальше от кровати. Чтобы не нарушать качество сна», - заключила эксперт.

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