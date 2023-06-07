«Придаст коже здоровое сияние и свежесть»: стилист рассказала, как подчеркнуть красивый загар с помощью наряда

Золотистый загар всегда был одним из преимуществ лета. Если вы из тех счастливчиков, кто уже успел понежиться под солнцем, то стоит подчеркнуть красоту загорелого тела. На помощь придет одежда определенных цветов.

Не секрет, что белая одежда сможет сделать загар выразительным и более заметным для окружающих. Здесь лучше отдать предпочтение сливочному, молочному или оттенку слоновой кости. Но это далеко не единственный вариант.

«Также коралловый цвет придаст загорелой коже здоровое сияние и свежесть. Примерить в таком оттенке можно не только платья и футболки, но и купальники. Достойно подчеркнет загар также цвет бирюзы или морской волны», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Кроме того, девушкам с холодным тоном волос и кожи стоит обратить внимание на лимонный оттенок или желто-зеленый лайм, а обладательницам теплого тона – на глубокие желтые цвета. Еще небанально выделит загар светлый и нежно-пастельный цвет с неоновыми оттенками.

«Альтернативой для ярких цветов может стать черная одежда с ювелирными украшениями из золота и бронзы. Такая одежда выгодно подчеркнет загорелую кожу в городе и на пляже», – заключила эксперт.

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