Придирается и подшучивает: разбираемся, какие признаки влюбленности могут вас удивить

Все мы помним, что в детстве мальчики дергали понравившихся девочек за косички. К сожалению, некоторые вещи с возрастом не меняются. Многие мужчины сознательно или не очень проявляют симпатию не самым приятным образом.

Обычно женщина замечает симпатию со стороны мужчины. Он делает комплименты, стремится к общению, сокращает дистанцию. Но так бывает не всегда, некоторые представители сильного пола ведут себя так, что можно подумать, что вас наоборот невзлюбили.

«Нередки случаи, особенно среди коллег, когда мужчина так теряется перед объектом симпатии, что начинает к ней придираться. Иногда по делу, но зачастую без особого повода. На самом деле он ищет повод для общения и возможность остаться наедине. Но стоит ли говорить, что это плохо работает?» - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Более того, часто влюбленный мужчина может даже спровоцировать ссору. Не специально, а потому, что не может справиться с эмоциями. Но часто, особенно при неформальном общении, может возникнуть другая крайность. Мужчина будет вести себя нарочито по-приятельски. Будет подкалывать и подшучивать, словно вы сто лет дружите.

«А еще, когда мы влюблены, мы часто ненароком копируем манеры и выражения объекта симпатии, порой даже передразниваем его», - акцентирует эксперт.

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