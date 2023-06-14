Принять душ и нанести с вечера: какие правила использования антиперспиранта напрасно игнорируют

Почти все пользуются этими средствами, но далеко не все знают, чем дезодорант отличается от антиперспиранта. А главное – как правильно ими пользоваться. Попросили дерматолога Варвару Ильину все нам объяснить.

И дезодорант, и антиперспирант помогают нам бороться с потом. Но делают это по-разному. Первое средство избавляет лишь от неприятного запаха, а второе уменьшает потоотделение в принципе. Обычно антиперспиранты действуют 24–48 часов, но некоторые средства позволяют коже оставаться свежей до 3–5 дней.

«Я не советую пользоваться такими мощными антиперспирантами постоянно, только в исключительных ситуациях. Стандартные средства хоть и содержат соли алюминия, но считаются безопасными. Однако антиперспиранты чаще вызывают раздражение кожи, поэтому в стандартных ситуациях я бы советовала дезодорант», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Также эксперт отмечает, что очень важно наносить и дезодорант, и антиперспирант на чистую сухую кожу подмышек. Многие мажутся сразу после душа, когда кожа еще влажная, или же с утра, не принимая душ вовсе. Но за ночь вы все равно потеете, а потому кожа не будет чистой.

«Некоторые антиперспиранты нужно наносить по особой схеме. Например, вечером на чистую кожу, а затем с утра нужно смыть остатки средства водой, но без мыла. Поэтому не игнорируйте прилагающуюся к средству инструкцию», – заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха пота, если вы не пользуетесь дезодорантами.