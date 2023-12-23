«Приводит к опущению органов»: выяснилось, насколько вреден лишний вес для здоровья собак

Ожирение — опасная и распространенная проблема среди домашних собак. Хозяева склонны перекармливать питомцев, думая, что проявляют заботу, но на самом деле наносят непоправимый урон здоровью животных. Об этом рассказал кинолог Михаил Меньшиков.

По словам эксперта, собаки переносят ожирение не так, как люди: лишний вес приводит к серьезным изменениям в строении тела животного.

«У собак, в отличие от людей, внутренние органы лежат на мышцах пресса, а не на тазобедренном суставе. Это приводит к опущению органов в случае, если собака имеет лишний вес», — пояснил Меньшиков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо деформации органов у собак с лишним весом возрастает нагрузка на сердце: появляется одышка при минимальных движениях, неисправимо портятся суставы. Это неизбежно портит животному жизнь.

«В Германии был случай, когда у хаски вес был почти в два раза выше нормы. Под медицинским наблюдением его вес привели в норму и дальнейшем его состояние стабилизировалось. Известен и случай пса Кругетса из Нижнего Новгорода, который в октябре весил 100 кг, но сел на диету и похудел на 35 кг», — отметил собеседник.

Кинолог считает, что при правильном содержании даже у нижегородского пса Кругетса есть шансы на реабилитацию и достойную, полноценную жизнь. Поэтому большинство собак с менее серьезной степенью ожирения имеют возможность поправить здоровье при должном внимании хозяев.

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