Стокилограммовый пес Кругетс из Нижнего Новгорода похудел на 35 кг

Несколько месяцев назад в нижегородском приюте для бездомных животных «Сострадание НН» рассказали историю пса Кругетса, который весил 100 кг и из-за лишнего веса не мог ходить. До такого ужасного состояния его довели прежние хозяева, которые затем выбросили пса на улицу.

Приют объявил сбор средств на дорогой диетический корм для собаки и на днях отчитался о состоянии здоровья пса.

Похудание Кругетсу дается недалеко, но он похудел уже до 64,4 кг, нормальным весом для него будет 50 кг. При этом ветеринары считают, что Кругетс – вполне здоровый пес, у которого нет серьезных проблем со здоровьем, кроме ожирения.

Специалисты пытаются «расхаживать» пса. Гулять по понятным причинам Кругетс не любит, но он начал ходить и уже самостоятельно посещает туалет.