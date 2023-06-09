Проблемы с замком и испорченные лампочки: рассказываем, когда ваша квартира в опасности

Воры-домушники обычно тщательно выбирают объект для своих темных дел. Их интересуют квартиры, где есть чем поживиться. Но важно также, чтобы хозяева часто оставляли квартиру пустой на сутки и более. Если это про вас, то стоит быть осторожнее.

Обращайте внимание на разные подозрительные мелочи. Они могут предупредить об опасности. Например, преступники могут специально оставлять мусор или рекламные листовки у вашей двери, чтобы проверить, как долго вас нет.

«Если вы уезжаете на несколько дней, попросите соседей следить за такими вещами. Хорошо, если кто-то сможет быстро убрать все листовки. Еще один явный признак - незнакомцы у вас на этаже», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудник частной охраны Виктор Смирнов.

Если заметили, что неизвестные то и дело бывают на вашем этаже, то это повод для беспокойства. Вполне возможно, что они разведывают обстановку перед взломом. Также насторожить должны частые звонки в дверь и по городскому телефону. Так преступники узнают, есть ли кто-то дома. Кроме того, злоумышленники часто портят лампочки на этаже.

«Один из самых явных признаков - неполадки с замком. Так бывает, когда хозяева возвращаются и не могут открыть собственную дверь. Возможно, воры уже пытались проникнуть в квартиру и испортили замок», - объясняет эксперт.

Конечно, хорошо, что у них ничего не получилось, но это не значит, что они не попробуют вновь. Причем вернутся уже более подготовленными.

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