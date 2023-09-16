Пусть разбрасывает игрушки: как правильно подготовить ребенка к детскому саду

Детский сад — важный этап взросления. Здесь ребятишки знакомятся со сверстниками, социализируются, приучаются к распорядку дня. Но часто этот период приносит ребенку много стресса.

Психолог Инна Мирная рассказала, как дети адаптируются к детскому саду, и как себя вести родителям, чтобы этот процесс прошел успешно.

Отрыв от родителей

«Сепарация ребенка от родителя начинается еще до того, как он идет в детский сад — в возрасте одного-полутора лет. Уже с этого времени следует давать ребенку все больше свободы: позволять отползать от себя, изучать мир», — рассказала Мирная в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, если в раннем детстве детям разрешают есть ложкой самому, разбрасывать игрушки, то к трем годам дальнейшая сепарация пройдет намного проще. Ребенок не будет переживать из-за недолгого отрыва от родителя.

«В садик он пойдет с удовольствием, если мама не будет подолгу стоять у забора и наблюдать за ним. Мама должна успокоиться и быть уверена, что делает все правильно. Потому что ребенок считывает ее настроение и перенимает его», — пояснила собеседница.

«Может сделать все сам»

Психолог посоветовала родителям погрузиться в работу или найти свои интересы на время, пока их дети находятся в детском саду.

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«Мамы и папы с насыщенным расписанием помогают малышу стать увереннее. Тогда он понимает, что может сделать все сам. Он начинает доверять миру и воспитателям, идет на контакт с другими детьми», — отметила Мирная.

Эксперт добавила, что такой подход также поможет ребенку на следующем серьезном этапе в его жизни — в начальной школе. Самостоятельные дети лучше справляются с учебой и домашними заданиями.

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