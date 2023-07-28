Ранимые и внимательные: что может рассказать о нас любовь к комнатным растениям

Комнатные растения — это не только чудесное украшение дома, но и очень полезное. Они очищают воздух, успокаивают и поднимают настроение. А еще могут многое рассказать о своих владельцах.

Например, характер женщины можно узнать по сочетанию комнатных цветов, которые есть у нее дома. Считается, что растение под названием меч или сансевиерия, который еще называют тещин язык, выбирают те, кто любить комфорт, но также они склоны к эмоциональным реакциям.

«А владельцы ярко-зеленого растения гардения, цветки которого пахнут жасмином, чаще всего обращают внимание на детали, наблюдательны и могут быть ранимыми. Это растение отлично впишется в каждый дом, однако оно сложно приживается, поэтому потребуется терпение ухаживая за ним», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Кроме того, люди, которым присущи оригинальность, бунтарство и уверенность в себе, нередко выбирают для дома фикус. Такой цветок хорошо очищает воздух. Более того, принято считать, что разные его виды помогают улучшить настроение, память и концентрацию внимания.

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