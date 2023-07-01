Разговаривают нехотя и навязывают услуги: как узнать, что вы рискуете остаться без волос, придя в салон

Когда дело касается красоты и здоровья, то рисковать не стоит. Даже самое простое окрашивание может обернуться серьезными проблемами, если выбрать неподходящего мастера. А как известно, чем лучше салон, тем меньше шансов попасть в руки к непрофессионалу.

Обычно женщины тщательно подходят к выбору места, где предоставляются бьюти-услуги. Но ситуации бывают разные, порой можно попасть в незнакомое и малоизвестное место. Это не значит, что оно плохое. Но стоит быть внимательными. Как понять, что вам лучше бежать оттуда, рассказал известный парикмахер Анатолий Каменев у себя в соцсетях.

«Администратор говорит с тобой сквозь зубы. Стойка администратора – это место, где «хранятся ключи от королевства эмоций». Ты должна чувствовать себя желанным гостем и получить всю нужную тебе информацию, и если этого не произошло, значит, в салоне работает как минимум один непрофессионал. Кто знает, будут ли отличаться от него парикмахеры, которым ты собираешься доверить свои волосы?» – рассуждает эксперт.

Кроме того, насторожить должен и неразговорчивый мастер. Мало просто поздороваться и посмотреть на фото прически, которую вы хотите. Мастер должен учесть еще множество деталей, подбирая вам стрижку и окрашивание. И все это можно узнать только в беседе с клиентом. По окончании работы мастер должен поинтересоваться довольны ли вы и исправить ситуацию, если нет. Это не просто формальность.

Также эксперт советует обратить внимание, насколько чисто в салоне. Чужие волосы, следы краски, пыль должны сразу насторожить. Лучше не рисковать, ведь правила гигиены очень важны.

«Финальная сумма не должна быть сюрпризом – парикмахер в самом начале обязан объяснить, что он собирается делать, и предложить дополнительные процедуры. Да, иногда какие-то из них действительно необходимы, но это не означает, что мастер может без предупреждения сделать их, а потом включить в счет», – заключил эксперт.

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